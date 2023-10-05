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Путин посчитал НАТО инструментом внешней политики США

Путин заявил, что НАТО является инструментом внешней политики США

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Североатлантический альянс является одним из инструментов внешней политики США. Такое заявление в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«НАТО — это прежде всего инструмент внешней политики США», — указал глава государства.

Он подчеркнул, что именно Вашингтон несет ответственность за доведение украинского конфликта «до острой фазы». Американские власти объединили всех своих союзников и сателлитов, потребовав от них вступить в противостояние с Москвой.

При этом, как сказал Путин, страны — участницы альянса приняли соответствующие меры. После этого США начали пользоваться происходящим для усиления своего влияния в экономической сфере, следует из заявления российского лидера.

В частности, Вашингтон навязал зарубежным партнерам дорогие энергоносители. Также президент обратил внимание на попытки американских чиновников повысить привлекательность внутреннего рынка и экономики страны.

«Это же факт!» — указал он.

Ранее Путин рассказал, как в прошлом Россия пыталась вступить в НАТО.

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