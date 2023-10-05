Путин объяснил, благодаря чему существует Россия

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия перестанет существовать в случае, если страна не будет суверенной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия не может существовать как не суверенное государство, и дело заключается не только в вопросах военной и другой безопасности.

«Дело и в других составляющих», — считает президент.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании, открывая осеннюю сессию, заявила, что Совфед продолжит работать в приоритетном порядке над поставленными президентом России Владимиром Путиным задачами, в том числе над укреплением суверенитета и обороноспособности Российской Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, «Российская Федерация вернулась на траекторию роста».

«Мы выдержали, мы сохранили все соцобязательства перед гражданами. В условиях новой реальности, этап восстановления российской экономики завершен», — добавила Матвиенко.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.