Путин заявил о зависимости украинской экономики от внешней подпитки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская экономика не способна существовать без «подпитки» извне и при ее прекращении «ляжет» всего за неделю. Об этом глава государства сообщил во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что внешне бюджет Украины сбалансирован и страна имеет «более или менее» выровненные макроэкономические показатели. Однако киевские власти смогли добиться этого только за счет многомиллиардных вливаний из других стран, подчеркнул он.

«Где-то 4-5 млрд ежемесячно по разным каналам — это кредиты всякие там, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что даже в текущей ситуации Россия продолжает платить Украине за транзит газа по ее территории. Как указал глава государства, Москва обязана исполнять взятые на себя обязательства. В данном случае речь идет об обязательствах перед контрагентом, благодаря которому топливо поступает в страны Запада.

Ранее Путин назвал общую цель проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.