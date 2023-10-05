Путин прокомментировал санкции против России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что санкционные меры являются действием силы, но представлены в другой форме. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, окрики «Вы должны, вы обязаны, мы вас предупреждаем», о которых он ранее говорил, являются тоже силой и попыткой использовать эти элементы.

До этого Путин заявил, что внешнее давление на Россию стало стимулом для роста ее собственных производств.

Президент отметил, что пришло время новых возможностей и новых подходов в российской экономике «вопреки планам тех, кто мечтал задушить нас санкциями». Путин обратил внимание на необходимость дальнейшей тесной работы и оказания поддержки правительством, федеральными и муниципальными властями компаний и предприятий, готовых занимать освобождающиеся ниши, предлагать высокотехнологичные проекты и решения, востребованные экономикой и отвечающие национальным целям и приоритетам страны.

Он подчеркнул, что в числе приоритетов работы губернаторов — развитие инфраструктуры и подготовка профессиональных кадров.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.