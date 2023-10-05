Путин перечислил шесть принципов, к которым стремится Россия

Россия призывает все страны следовать шести принципам международных отношений, среди которых равноправие, стремление к открытому миру и при этом сохранение многообразия. Данные принципы назвал президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Первый принцип — это стремление к безбарьерной среде и открытому миру, где никто не будет возводить искусственные барьеры общению, творческой реализации и процветанию людей. Второй — это сохранение многообразия, признание недопустимости навязывания любому народу того, как жить. Третий принцип — максимальная представительность, коллективный подход к принятию решений. Четвертый — построение прочного мира, который основывается на уважении интересов всех — от больших до малых государств. Пятый принцип — всеобщая справедливость, обеспечение равного доступа к благам современного развития для всех. Шестой принцип — это равноправие.

Как подчеркнул Путин, соблюдение данных принципов — «это не просто естественное состояние международного сообщества, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества».

До этого глава государства отметил, что поведение нынешних западных элит безответственно по прежним меркам холодной войны.

Ранее Путин заявил, что никто в здравом уме и ясной памяти не решится нанести ядерный удар по российской территории.