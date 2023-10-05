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Путин дал характеристику сербскому народу

Путин: сербы не их тех народов, которые Запад может подчинить себе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил, что Сербия и ее народ не является тем государством, которое Запад мог бы подчинить себе. Об этом сообщает ТАСС.

«Вот просто философия такая сложилась, парадигма — надо решать вот так, додавить. Но сербы — не тот народ, история не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может, такую тяжелую вещь — уничтожить можно, додавить и подчинить сербов нельзя», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что победа на парламентских выборах в Словакии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, политика с пророссийской позицией, встревожила европейские власти. Политический аналитик сделал вывод, что, поскольку Словакия, Венгрия и Сербия проявляют «значительную симпатию» в сторону президента России Владимира Путина, в этой части Европы произошел перелом. Он напомнил, что даже Польша, вдруг решила закрыть свою границу для импорта дешевого украинского зерна.

Профессор Университета Sciences Po в Париже и эксперт по региону Жак Рупник, слова которого приводит газета, подчеркнул, что износ от военной помощи Украине сейчас более ощутим в Центральной Европе, чем в Западной.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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