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Путин поделился мнением о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Путин: результатов расследования взрывов на «Северных потоках» нет и не будет

Российский президент Владимир Путин заявил, что результатов совместного расследования Германии, Дании и Швеции инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на данный момент нет и, вероятно, не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это. Результатов, расследования нет и, судя по всему, не будет», — сказал Путин.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что в Польше считают, что яхта «Андромеда» и ее экипаж не были причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Слова Жарина расходятся с выводами германских следователей, которые уверены, что именно на «Андромеде» взрывчатка была доставлена к местам диверсии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее Путин заявил, что «Северные потоки» взорвали заинтересованные в транзите газа через Украину.

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