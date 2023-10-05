Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит газа

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия все еще платит Украине за транзит газа в страны Запада, потому что это транзитное государство. По словам российского лидера, Москве нужно исполнять обязательства перед контрагентами. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы деньги [Украине] платим, потому что это транзитная страна. А поставляем [газ] транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе... Это укрепляет наше финансовое состояние, мы же деньги за это получаем», — объяснил Путин.

По словам главы государства, Украина называет Россию агрессором, но при этом деньги за газ, «судя по всему, не пахнут».

Согласно данным ИА «Нефтегаз», транзит российского газа по газотранспортной системе Украины продолжается только через газоизмерительную станцию Суджа.

По информации портала, газовые котировки в Европе держатся выше $410. Ноябрьские газовые фьючерсы на хабе TTF на ICE Futures к 10:50 мск 5 октября торговались на уровне $413,814, снижение по сравнению с расчетной ценой 4 октября составило 2,53%.

Ранее Путин заявил, что Россия справляется с решением задач в экономике.