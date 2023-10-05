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Путин заявил, что виновных в подрывах «Северных потоков» установят

Путин: подрывы «Северных потоков» являются актами международного терроризма

Президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» являются актами международного терроризма. Об этом он заявил на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Разрушение этих инфраструктурных объектов, безусловно, является актом международного терроризма», — сказал он.

Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а результатов расследования, скорее всего, не будет.

При этом глава государства выразил уверенность, что виновные в подрывах «Северных потоков» будут установлены, так как «шило в мешке не утаить».

5 октября Путин выступил на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он заявил, что благосостояние Запада было достигнуто за счет ограбления других стран, а западные страны зря перешли все возможные грани. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит газа.

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