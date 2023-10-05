Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто в здравом уме и ясной памяти не решится нанести ядерный удар по российской территории. На это глава государства указал в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает ТАСС.

Он отметил, что не считает нужным вносить изменения в ядерную доктрину страны. В частности, речь идет о части про применение соответствующих боеголовок.

Как сказал российский лидер, потенциальные противники хорошо осведомлены о возможностях Москвы. Несмотря на это, Кремль слышит призывы к проведению ядерных испытаний. Однако президент подчеркнул, что в прошлом США и РФ подписали и ратифицировали международный договор о запрете такого рода мероприятий.

«Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», — добавил Путин.

3 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила провести испытания ядерного оружия в воздушном пространстве Сибири. Журналист сделала такое заявление после того, как газета The New York Times опубликовала статью о якобы имеющихся у Москвы планах протестировать крылатую ракету «Буревестник». Согласно имеющейся информации, указанный снаряд оснащен ядерной энергетической установкой.

Позже в Кремле опровергли сообщения американского издания, а также прокомментировали высказывание Симоньян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что слова главного редактора RT никак не отражают официальную позицию правительства государства.

Ранее Симоньян объяснила свое заявление о проведении ядерных испытаний в Сибири.