Путин оценил Армению в качестве союзника России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной РФ страной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона готова оказывать помощь Еревану, ведь Армения не перестанет быть союзником России.

Путин подчеркнул, что если у армянской стороны есть гуманитарные вопросы, «а они есть», Москва готова обсуждать и оказывать поддержку людям, что «само собой разумеется».

До этого стало известно, что Римский статут Международного уголовного суда парламент Армении был ратифицирован большинством голосов 3 октября. При этом депутаты из оппозиционных партий бойкотировали голосование и заявили, что оно противоречит конституции страны. Теперь документ должен подписать президент Армении, после чего он вступить в силу в течение 60 дней.

11 сентября премьер республики Никол Пашинян сообщил, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном: речь идет об инцидентах мая 2021-го — сентября 2022-го.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.