Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поведение нынешних западных элит безответственным по прежним меркам холодной войны. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным корыстным интересам групп влияния западных государств.

Путин утверждает, что отсюда и происходит невероятная по меркам холодной войны безответственность поведения политических элит, которые забыли страх и стыд, а также считают себя абсолютно безгрешными.

До этого Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что создание многополярного мира является исторически необходимым и неизбежным.

Также Владимир Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что у Российской Федерации в Европе много друзей, но они ведут себя «потише» других государств.

На апрельской встрече с Советом законодателей Путин заявлял, что в США и европейских странах есть «много людей, которые думают с нами одинаково». Он обратил внимание, что часто элиты этих государств ведут политику, направленную не на интересы своих собственных народов.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».