Путин заявил, что Россия 15 лет уговаривала Армению пойти на компромисс с Азербайджаном

Россия на протяжении 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Азербайджаном, заявил на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Ереван мог вернуть Азербайджану пять территорий Нагорного Карабаха, а две оставить за собой, однако руководство Армении от этого отказывалось.

Когда и каким способом Азербайджан наведет в Карабахе конституционный порядок, было лишь вопросом времени, сказал Путин.

Он также напомнил, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Это произошло спустя несколько дней после того, как Азербайджан объявил о проведении «операции локального характера» в Карабахе, а затем сообщил о взятии контроля над боевыми позициями армянских Вооруженных сил в регионе.

До обострения конфликта, в середине сентября, газета Politico писала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство республики признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.