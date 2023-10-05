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Путин назвал чушью попытки стран Запада навязать миру свои правила

Путин назвал дурью и чушью стремление стран Запада навязать миру свои правила

Президент РФ Владимир Путин заявил, что американское правительство активно навязывает странам Европы свою экономическую линию. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что ради своих целей Вашингтон пытается подменить нормы международного права каким-то иным порядком. Последний основан на правилах, но их никто не знает и не понимает, уточнил Путин.

«Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Ну это просто дурь какая-то, чушь», — подчеркнул президент.

Он добавил, что западные правительства пытаются внедрить все эти нормы в сознание миллионов людей по всему миру. Их убеждают в необходимости «жить по правилам», однако содержание данных принципов никому не известно.

Также во время выступления глава Кремля обратил внимание, что пришла пора для строительства нового мира. При этом на определяющих этапах данного процесса интеллектуалам должна быть отведена крайне важная роль, сказал Путин.

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи в период с 2 по 5 октября. Президент по традиции принимает участие в мероприятии — обычно он выступает с объемной речью, а затем общается с гостями и журналистами.

Ранее глава государства рассказал о попытках России стать членом НАТО.

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