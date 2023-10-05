Путин: Россию нельзя привести к единому знаменателю

Президент России Владимир Путин заявил, что российскую цивилизацию невозможно свести к общему знаменателю, ее нельзя разделить. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, Россия формировалась как страна разных культур.

«На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания, мы всегда преодолевали их, но всегда очень дорогой ценой, неизменно извлекали уроки на будущее», — сказал глава государства.

Он отметил, что страна укрепляла национальное единство и целостность государства.

5 октября президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он заявил, что благосостояние Запада было достигнуто за счет ограбления других стран, а западные страны зря перешли все возможные грани. Тема нынешнего форума — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал цель СВО.