Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал целью спецоперации окончание начатой Киевом войны

Путин назвал целью России в СВО прекращение войны на Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал целью специальной военной операции на Украине окончание начатой Киевом войны.

«Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить», — подчеркнул он во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер обратил внимание, что не Россия устроила «кровавый и антиконституционный» государственный переворот в Киеве в 2014 году.

Действия России на Донбассе продиктованы главным образом защитой людей, отметил президент.

Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия не может отказаться от поставленных целей СВО.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что обозначенные президентом цели спецоперации не изменились и будут достигнуты.

О начале спецоперации по защите Донбасса Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Он сообщил, что принял такое решение в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий