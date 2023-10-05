Путин назвал целью спецоперации окончание начатой Киевом войны

Президент РФ Владимир Путин назвал целью специальной военной операции на Украине окончание начатой Киевом войны.

«Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить», — подчеркнул он во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер обратил внимание, что не Россия устроила «кровавый и антиконституционный» государственный переворот в Киеве в 2014 году.

Действия России на Донбассе продиктованы главным образом защитой людей, отметил президент.

Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия не может отказаться от поставленных целей СВО.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что обозначенные президентом цели спецоперации не изменились и будут достигнуты.

О начале спецоперации по защите Донбасса Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Он сообщил, что принял такое решение в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.