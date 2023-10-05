Путин оценил политику стран Запада

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что эпоха колониального владычества давно закончилась, западным странам надо «протереть глаза». Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, западным государствам следует избавиться от «мышления эпохи колониального владычества». Путин считает, что эта эпоха закончилась и больше никогда не вернется.

До этого Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что у России много друзей в Европе.

По словам президента, на Западе есть большое количество сторонников традиционных ценностей, но ведут они себя тише, чем противники.

До этого Путин выразил благодарность гражданам страны за их сплоченность и патриотический настрой. Об этом он заявил в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

До этого Путин говорил, что вместе россияне смогут преодолеть любые испытания и будут поэтапно идти только вперед.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».