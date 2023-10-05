Запад не прислушался к словам президента России Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО. Об этом пишет The American Conservative.

«Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира», — говорится в тексте.

Также в статье подчеркивается, что США и страны ЕС должны расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта на Украине.

Ранее историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg написал о том, что украинские власти оказались в сложной ситуации из-за возможного сокращения помощи со стороны США. По его словам, в худшем случае сокращение помощи Украине со стороны Соединенных Штатов повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить у Москвы мира на невыгодных для себя условиях. Он отметил, что существует вероятность, что США не смогут поддерживать Украину в 2024 году из-за того, что конгресс смог не допустить приостановки работы федерального правительства.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.