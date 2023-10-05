Путин рассказал о планах России вступить в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что высказывал предложения о вступлении России в Североатлантический альянс, но в организации от такого отказались. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, был момент, когда он высказал предложение о том, чтобы Россия вступила в Североатлантический альянс.

«Но нет, НАТО такая страна не нужна», — отметил он.

По его предположениям, в данной ситуации проблема заключалась в «геополитических интересах и надменном отношении к другим».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российско-украинский конфликт продлится дольше, чем ожидалось, из-за контрнаступления Украины.

По его словам, все «желают скорейшего мира», однако если Вооруженные силы Украины перестанут вести боевые действия, «их страны больше не будет».

«Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир», — резюмировал Столтенберг.

Говоря о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс, генсек организации выразил уверенность, что страна рано или поздно присоединится к нему, но не уточнил, когда.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.