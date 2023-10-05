Путин заявил о необходимости России отвечать на геополитическое давление

России приходится отвечать на постоянное геополитическое давление, заявил в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что Россия после распада СССР пережила тяжелейший период восстановления и включилась в процессы строительства нового мироустройства. Однако эту готовность РФ ко взаимодействию «некоторые поняли превратно» — что Россия готова следовать в чужом фарватере, руководствоваться не собственными национальными, а чужими интересами.

Путин обратил внимание на то, что США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию, не слыша предупреждений России, что такой путь ведет в тупик, а попытки установить монополию обречены на провал.

В марте Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ заявил, что давление на Россию началось после распада СССР. Он указал, что внутри России «начали создавать пятую колонну, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».