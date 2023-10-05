Путин заявил, что Западу всегда требуется враг

Западу всегда нужен враг, борьбой с которым можно многое объяснить, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет пресс-служба Кремля в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что Запад пытается лепить образ врага из всех, кто не готов следовать за западными элитами — России, Китая и других.

Он также отметил, что Запад пытается искать внешние причины в своих внутренних проблемах, «придумывая и раздувая несуществующие угрозы».

До этого Путин рассказал, что Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России.

Как заявлял председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, Украина была специально «сделана полем ледяной войны Запада против РФ» ради военной экспансии НАТО к российским границам.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».