Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, за счет чего было достигнуто благосостояние Запада

Путин: благосостояние Запада было достигнуто за счет ограбления других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто за счет ограбления всей планеты и бесконечной экспансии. Об этом он заявил во время XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», транслирует который пресс-служба Кремля.

По его словам, западные визави перешли все грани. Стремление загнать мир в противостояние — продукт агрессивной западной культуры, утверждает Путин.

5 октября президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это будет очень важное и содержательное выступление. Ожидается, что в своей речи на «Валдае» российский лидер даст оценку событиям, произошедшим за год в стране и за ее пределами. Тема нынешнего форума — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий