Путин обратил внимание на зашкалившую самонадеянность стран Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что самонадеянность некоторых стран Запада зашкаливает. Об этом он сказал на пленарной сессии юбилейного, XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе, вы знаете, просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно», — подчеркнул глава государства.

Он указал, что США и их сателлиты взяли курс на гегемонию: военную, политическую, экономическую, культурную и морально-нравственную.

Путин также подчеркнул, что западные контрагенты перешли все грани. Стремление загнать мир в противостояние — продукт агрессивной западной культуры, указал российский лидер.

Западу всегда нужен враг, борьбой с которым можно объяснить ряд силовых действий, отметил Путин. При этом западной пирамиде все время требуется новое «топливо» для поддержания себя самой, через чужие ресурсы — природные, технологические и человеческие. По этой причине Запад не может остановиться и ни от кого не слышит увещеваний.

На форуме Путин также заявил, что России приходится отвечать на постоянное военно-политическое давление.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».