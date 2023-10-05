Путин сообщил о необходимости строительства нового мира

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай» заявил, что на данный момент есть задача по строительству нового мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира, а на таких определяющих этапах роль и ответственность таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что речь главы российского государства Владимира Путина на форуме «Валдай» будет весьма содержательной. Представитель Кремля подчеркнул, что выступления Путина на этом мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба.

Также Песков указал, что международные условия, наблюдаемые сейчас в мире, «позволяют ожидать весьма важное выступление президента».

В прошлом году Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Владимир Путин высоко ценит каждое «общение» в рамках дискуссионного клуба «Валдай» и его работу в целом. По его словам, «президент внимательно относится» к возможности выступить в рамках площадки клуба «Валдай» и «исчерпывающе пытается общаться с коллегами».

Ранее Песков заявлял, что Путин в ходе «мировоззренческого» выступления на Валдайском форуме объяснил причины специальной военной операции на Украине.