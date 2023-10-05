Депутат Рады Гончаренко потребовал встречи с Зеленским из-за ситуации на фронте

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал назначить ему встречу с президентом страны Владимиром Зеленским, чтобы обсудить критическую ситуацию в зоне боевых действий. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что хочет оповестить главу государства о своем видении положения дел на фронте. Также в случае проведения подобной встречи законодатель планирует дать Зеленскому несколько советов о том, что надо делать.

«Требую встречи с Зеленским. <...> Зачем нужно видеться с Зеленским? Он сам руководит государством. И все мы понимаем, что только его решения выполняют и правительство, и Рада», — уточнил Гончаренко.

Парламентарий добавил, что в настоящее время на Украине плохо работает система выплат военнослужащим. Сотни тысяч солдат вынуждены месяцами ждать момента, когда власти предоставят им статус участников боевых действий.

Кроме того, депутат обратил внимание на отсутствие каких-либо попыток внести изменения в приказы о мобилизации и демобилизации. В частности, он указал на необходимость отпустить граждан из «рабства» и хотя бы организовать ротацию военных. Согласно предложению парламентария, стоит давать людям возможность каждые три месяца возвращаться домой и затем отправлять на фронт еще на три месяца.

В конце Гончаренко подчеркнул, что в том числе хочет убедить Зеленского в бессмысленности проведения президентских выборов до завершения конфликта. Более того, обсуждения требует постепенный отказ США от оказания помощи киевским властям.

«Ситуация критическая на фронте. Сейчас не время разводить балаган и цирк. Сейчас время собраться и довести нашу борьбу до победы. Но нужно выйти к людям и сказать все честно», — резюмировал он.

Ранее в США рассказали о беспокойстве украинского правительства из-за возможного прекращения финансирования.