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Боррель сделал признание о пути Украины в ЕС

Боррель заявил, что ЕС не взял бы на себя обязательств по приему Украины без СВО

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Isabel Infantes/Reuters

Конфликт на Украине сыграл свою роль в поддержке евроинтеграционных амбиций Киева, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. В интервью RNE он отметил, что украинская сторона вряд ли получила бы статус кандидата на вступление, если бы не было российской военной спецоперации.

«Когда мы сказали Украине, что считаем ее страной-кандидатом и собираемся сделать все возможное, чтобы помочь ей выполнить необходимые условия для перехода от кандидатуры к членству, это серьезное политическое обязательство, это не пустые слова. Наверняка они были сказаны, потому что идет конфликт, и без него мы бы не сказали этого, мы бы не взяли на себя это обязательство, но мы это сделали», — пояснил Боррель.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Европе рассказали, почему Украину нельзя брать в ЕС.

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