Вучич встретился с Зеленским

Президент Сербии Александар Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании. Об этом сообщает агентство Танјуг.

«Вучич встретился с президентом Украины перед началом саммита ЕПС в испанском городе Гранада», — отмечается в публикации.

В своих социальных сетях президент Сербии разместил фото кратких встреч с премьерами Великобритании, Испании, Норвегии, Люксембурга и Нидерландов и более обстоятельного «дружеского» разговора с главами правительств Северной Македонии и Венгрии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Кроме того, Зеленский обсудил с Санчесом предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом, работу и защиту зернового коридора.

5 октября Зеленский прибыл в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО Бауэр ожидает рост инвестиций в системы ПВО Украины.