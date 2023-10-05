Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аксенов назвал одну из целей спецоперации на Украине

Глава Крыма Аксенов: целью спецоперации должна стать смена правительства в Киеве

close
100%
Aksenov82/Telegram' class="item-image" >
Aksenov82/Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что целью специальной военной операции должна стать смена правительства на Украине.

«То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений», — сказал он.

Аксенов уверен, что до нынешнего состояния Украину довело нынешнее правительство, так как оно «ввергло страны в войну и полностью продалось Западу».

До этого верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол во время визита в Москву заявил, что на Украине должны понять, что Владимир Зеленский является «врагом украинского народа». По его словам, если в следующем году на пост президента придет другой человек, то «все прекратится».

Украинским правительством разработан концепт «усиления демократии» для проведения реформ в стране до 2027 года.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий