Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что целью специальной военной операции должна стать смена правительства на Украине.

«То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений», — сказал он.

Аксенов уверен, что до нынешнего состояния Украину довело нынешнее правительство, так как оно «ввергло страны в войну и полностью продалось Западу».

До этого верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол во время визита в Москву заявил, что на Украине должны понять, что Владимир Зеленский является «врагом украинского народа». По его словам, если в следующем году на пост президента придет другой человек, то «все прекратится».

Украинским правительством разработан концепт «усиления демократии» для проведения реформ в стране до 2027 года.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.