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В Баку заявили о готовности к переговорам с Арменией и ЕС в трехстороннем формате

Помощник Алиева сообщил о желании Баку провести переговоры с Арменией и ЕС

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Баку готов провести переговоры с Арменией и Евросоюзом, сообщил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передает агентство APA.

«Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении», — заявил он.

Гаджиев отметил, что ряд международных медиаресурсов трактуют отказ Баку от встречи в Гранаде как отказ азербайджанских властей от контактов или переговоров с Арменией. По его словам, Азербайджан принял решение не участвовать в этой встрече из-за того, что «братской Турции не дали возможность участвовать в формате пяти (Азербайджан, Армения, Европейский Союз, Франция и Германия)».

Ранее в ЕС заявили, что проведут в испанской Гранаде переговоры с лидерами Армении, Германии, Франции и Евросовета, даже несмотря на отсутствие на встрече властей Азербайджана.

До этого агентство APA сообщало, что Алиев отказался приезжать на встречу.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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