Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский провел переговоры с премьер-министром Испании Санчесом

Зеленский встретился с премьер-министром Испании Санчесом

close
100%
Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Результативная встреча с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом. Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы. Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС за председательство Испании», — говорится в сообщении.

Также Зеленский обсудил с Санчесом предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора.

До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с рабочим визитом в Киевскую область. Он побывал на Гостомельском шоссе, где продолжается активное восстановление жилого сектора и дороги.

28 сентября стало известно, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев с рабочим визитом.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий