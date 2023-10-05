Зеленский провел переговоры с премьер-министром Испании Санчесом

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Результативная встреча с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом. Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы. Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС за председательство Испании», — говорится в сообщении.

Также Зеленский обсудил с Санчесом предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора.

До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с рабочим визитом в Киевскую область. Он побывал на Гостомельском шоссе, где продолжается активное восстановление жилого сектора и дороги.

28 сентября стало известно, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев с рабочим визитом.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.