Оппозиция Болгарии решила вынести вотум недоверия правительству

Три оппозиционный партии Болгарии — «Возрождение», «Есть такой народ» и коалиции «Болгарская социалистическая партия за Болгарию» — совместно внесли на рассмотрение парламента страны предложение о вотуме недоверия правительству, передает Nova. По информации телеканала, причиной для этого стал провал энергетической политики государства.

«В течение 3-5 дней должна быть созвана внеочередная сессия парламента, на которой будет проведено голосование», — заявил телеканалу глава «Возрождения» Костадин Костадинов.

Как отмечает Nova, правящие партии заверили, что поддержат кабинет министров. Остальные представители парламента пока не озвучили свою позицию по этому вопросу. При этом оппозиции нужно набрать в парламенте как минимум 121 из 240 голосов, чтобы вотум недоверия состоялся.

Обвинения правительства Болгарии в провальной энергетической политике появились на фоне массовых демонстраций шахтеров и энергетиков. Протест продолжается уже семь дней и не раз приводил к блокировке основных дорог республики. Участники демонстрации выступают против планов кабмина по остановке добычи угля и уходу от теплоэлектростанций.

Ранее в Болгарии решили отложить на год отказ от российской нефти.