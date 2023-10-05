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Байден пообещал поддерживать Украину в долгосрочной перспективе

Мишель: Байден пообещал ЕС, что США поддержат Украину в долгосрочной перспективе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде заявил, что президент США Джо Байден пообещал ему, что Соединенные Штаты «поддержат Украину в долгосрочном режиме», передает ТАСС.

Мишель отметил, что на днях у него был очень важны разговор с главой Белого дома.

«Он лично заверил нас, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», — сказал глава Европейского совета.

До этого глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую приостановили США.

3 октября с поста спикера палаты представителей конгресса США сместили республиканца Кевина Маккарти после скандала с выделением помощи Украине из бюджета США. Украинские политики опасаются, что из-за этого прекратятся поставки оружия и финансовая поддержка их страны. Член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что за лето отношение к помощи Украине в США заметно изменилось. По его словам, раньше против поддержки высказывались 15-20 конгрессменов, теперь ух уже около сотни. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал Ходжес назвал две ошибки Байдена в конфликте на Украине.

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