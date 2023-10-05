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Глава Евросовета призвал Азербайджан и Армению признать свою территориальную целостность

Глава Евросовета Мишель призвал Баку и Ереван признать свои территории

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Francois Mori/AP

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз призывает Армению и Азербайджан взаимно признать свою территориальную целостность. Об этом сообщает ТАСС.

В этот же день глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проведет двухстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанской Гранаде, чтобы обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

5-6 октября в испанской Гранаде проходит третий саммит Европейского политического сообщества, а также неформальное заседание Европейского совета. Гранада расположена в автономном сообществе Андалусия на юге Испании.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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Война в Карабахе
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