Лидеры Армении, Франции, Германии и ЕС проведут встречу в Гранаде без Азербайджана

Лидеры Армении, Германии, Франции и Евросовета проведут встречу в испанской Гранаде даже несмотря на отсутствие Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Евросоюза на полях саммита Европейского политического сообщества.

По словам источника, на встрече премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Евросовета Шарль Мишель обсудят перспективы дальнейшей работы ЕС в рамках нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и «практические меры по продвижению и углублению повестки ЕС — Армения».

Встреча планировалась в пятистороннем формате, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в ней.

По информации британской газеты The Financial Times, лидеры ЕС намеревались в Гранаде пригрозить Ильхаму Алиеву принятием контрмер, если ситуация в Нагорном Карабахе будет ухудшаться.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.