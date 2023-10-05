Глава ЕК встретится с Пашиняном в испанской Гранаде

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проведет двухстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанской Гранаде, где с 5 по 6 октября проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщает ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, Армения сыграет роль в дискуссиях, который пройдут в рамках саммита 5 октября.

Глава ЕК заявила, что Евросоюз решительно поддерживает Армению, стране уже была направлена гуманитарная помощь.

«Мы обсудим, что еще можем сделать для Армении в этой сложной ситуации», — добавила фон дер Ляйен.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.