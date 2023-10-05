Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на передачу ядерного топлива российского производства на первый энергоблок АЭС «Руппур» в Бангладеш, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер по видеосвязи принимает участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на АЭС вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.

Строительство станции в провинции Пабна осуществляется госкорпорацией «Росатом» в рамках межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. Владимир Путин отметил, что этот проект отвечает интересам двух стран, способствует углублению взаимовыгодного сотрудничества и вносит реальный значимый вклад в развитие экономики и укрепление энергетической безопасности Бангладеш.

«Росатом» возводит сразу два энергоблока на реакторах поколения III+ общей мощностью 2400 мегаватт. Первый блок планируется запустить в 2024 году, а второй – в 2025-м. Президент подчеркнул, что российские и бангладешские специалисты создают не просто атомную электростанцию, а «целую атомную отрасль, отрасль мирного атома».

В начале сентября глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что проект строительства АЭС «Руппур» движется в соответствии с графиком.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.