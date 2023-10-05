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Киев признал сложность диалога ЕС по финансовой помощи

Вице-премьер Стефанишина: в диалоге Киева и ЕС о финансах есть сложности

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Sergei Chuzavkov/AP

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев признал сложности диалога с ЕС по вопросам финансовой помощи и санкций. Об этом она рассказала в интервью испанской газете El País.

По словам Стефанишиной, Киев прикладывает все возможные усилия, чтобы избежать напряженности в этом вопросе.

«Этот диалог всегда сложный, когда речь идет о решениях по финансовой поддержке или санкциям», — поделилась вице-премьер.

Она добавила, что Киев также выполнил все запрошенные Брюсселем реформы в отношении политических критериев для вступления в Евросоюз.

«Мы выполнили все запрошенные [Брюсселем] реформы в отношении политических критериев, поэтому, если будет положительная оценка со стороны Европейской комиссии, переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее», — пояснила Стефанишина.

До этого Стефанишина рассказывала, что в ходе заседания Совета Украина — НАТО Киев представил программу по достижению совместимости с альянсом.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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