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Боррель: ЕС не компенсирует Украине приостановленную США помощь

Боррель заявил, что ЕС не в состоянии компенсировать Украине помощь от США

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую приостановили США. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», — сказал он.

Боррель выразил надежду, что Вашингтон будет искать пути, чтобы пересмотреть это решение и возобновить поддержку Киева.

3 октября с поста спикера палаты представителей конгресса США сместили республиканца Кевина Маккарти после скандала с выделением помощи Украине из бюджета США. Украинские политики опасаются, что из-за этого прекратятся поставки оружия и финансовая поддержка их страны. Член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что за лето отношение к помощи Украине в США заметно изменилось. По его словам, раньше против поддержки высказывались 15-20 конгрессменов, теперь ух уже около сотни. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал Ходжес назвал две ошибки Байдена в конфликте на Украине.

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