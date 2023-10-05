В Германии разочаровались в США

Европа должна действовать самостоятельно и не зависеть от США в политическом и военном плане, считает председатель комитета бундестага по иностранным делам от правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Майкл Рот, пишет Der Spigel. По его словам, это показали последние события в Вашингтоне, в том числе смещение спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти сторонниками отказа от дополнительной военной помощи Украине.

«Мы больше не можем полагаться на США, но мы должны что-то делать самостоятельно», — отметил Рот.

Он добавил, что ЕС пора «встать с дивана» и заняться обеспечением собственной безопасности и защитой либеральной демократии. Рот подчеркнул, что США больше беспокоятся о других испытаниях, а не европейской безопасности.

Ранее в бундестаге потребовали от ЕС добиваться мира на Украине.