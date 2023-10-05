В правительстве Франции рассказали, что мешает вступлению других стран в ЕС

Разногласия Германии и Франции мешают расширению и реформированию Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на источник во французском правительстве.

С одной стороны, пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вместе призывают страны ЕС провести масштабные изменения, включая «болезненные внутренние реформы», которые потребуются для принятия Украины. Но, с другой, они не могут договориться о временных рамках этих реформ, что свидетельствует о масштабах проблем внутри сообщества, отмечают авторы статьи.

Как заявил неназванный представитель французского кабмина, которого цитирует Politico, у властей Франции и Германии «много разных интересов и много разных тем», «они сами не знают, что думают». Руководство двух государств не может договориться, в частности, о реформах в области сельского хозяйства или о принципе принятия решений внутри ЕС, необходимых для вступления в сообщество новых членов, например, Украины.

Шольц и Макрон понимают, что «если ничего не сделать, ЕС может распасться», считают журналисты издания.

До этого в МИД Польши заподозрили Украину и Германию в договоренностях о тайном сотрудничестве по поводу ускоренного вступления Киева в Евросоюз.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.