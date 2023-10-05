Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будет весьма содержательной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что речь главы российского государства Владимира Путина на форуме «Валдай» будет весьма содержательной, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что выступления Путина на этом мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба.

«Каждый раз это событие — событие мирового масштаба. Все с большим вниманием следят», — сказал он.

Песков указал, что международные условия, наблюдаемые сейчас в мире, «позволяют ожидать весьма важное выступление президента».

До этого сообщалось, что Владимир Путин выступит на «Валдайском форуме» 5 октября.

В прошлом году Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Владимир Путин высоко ценит каждое «общение» в рамках дискуссионного клуба «Валдай» и его работу в целом. По его словам, «президент внимательно относится» к возможности выступить в рамках площадки клуба «Валдай» и «исчерпывающе пытается общаться с коллегами».

Ранее Песков заявлял, что Путин в ходе «мировоззренческого» выступления на Валдайском форуме объяснил причины специальной военной операции на Украине.