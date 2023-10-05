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Оппозиция Молдавии собирает протест против власти

Додон призвал оппозицию Молдавии к совместным протестам против беззакония власти

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Andreea Alexandru/AP

Оппозиционные партии Молдавии должны вместе выйти на демонстрации против властей республики, в том числе президента Майи Санду, считает бывший глава государства Игорь Додон, передает ТАСС. Так он отреагировал на решение руководства республики изменить в свою пользу Избирательный кодекс за месяц до местных выборов.

«Санду и ПДС [правящая партия «Действие и солидарность»] боятся только протестов. Я готов к этому. Давайте объединимся, встретимся неофициально, обсудим план протестов, выйдем все, независимо от политических предпочтений», — отметил Додон.

Он добавил, что только демонстрации могут остановить беззаконие властей. Додон подчеркнул, что жалобы в Евросоюз на нарушения руководства Молдавии вряд ли как-то скажутся на ситуации.

«Все беззаконие, которое творится сейчас в Молдавии, происходит под флагом ЕС. На всех государственных учреждениях, где нарушается закон, висит европейский флаг», — заключил Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее оппозиция Молдавии решила выдвинуть вотум недоверия кабмину.

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