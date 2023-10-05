В Кремле оценили желание женщин идти служить добровольцами

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать на брифинге заявление министра обороны Сергея Шойгу о большом числе женщин-добровольцев, желающих отправиться в зону спецоперации.

Песков отметил, что уровень консолидации общества вокруг президента очень высок и в Кремле видят, что много женщин задействованы в медицинских службах. Он назвал это позитивной тенденцией.

Ранее Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск отдельно обратил внимание на категорию женщин-добровольцев. Он признался, что для него стало неожиданностью желание большого числа женщин, вступивших в ряды добровольцев. Шойгу отметил, что среди них много врачей и медработников, многие уже имеют боевой опыт.

По словам главы Минобороны, эти женщины не могут не удивлять. Он подчеркнул, что женщины справляются не хуже мужчин.

До этого, во время проверки подготовки военнослужащих и добровольцев на полигонах БАРС в Южном военном округе, министр поблагодарил женщин-военнослужащих за то, что они обучают контрактников и добровольцев навыкам оказания первой медицинской помощи в боевых условиях, и наградил их наручными часами.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.