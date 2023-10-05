Путин поручил продумать новые меры господдержки перевозки рыбы по СМП

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о реализации дополнительных мер поддержки для увеличения объемов перевозки рыбы по Северному морскому пути (СМП) и увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Президент ожидает доклада от кабмина, правительства Камчатского края и корпорации «Росатом» по первому поручению до 1 декабря.

Также глава государства поручил до 1 ноября подготовить предложения по допфинансированию субсидирования железнодорожных перевозок рыбной продукции и оказанию поддержки рыбохозяйственному комплексу Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

«Разработать <...> и утвердить план мероприятий <...> по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, а также обеспечить его реализацию», — обратил внимание президент.

В связи с этим поручением Путин потребовал предусмотреть мероприятия по увеличению доступности рыбной продукции, указав при этом на снижение затрат при ее транспортировке, по развитию портовой и логистической инфраструктуры, в частности Северного морского пути, принять меры по стимулированию потребления рыбы детьми и подростками и т.д.

В июле Россия запретила импорт рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.