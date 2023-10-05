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В Швеции рассказали о ситуации со вступлением страны в НАТО

Глава МИД Швеции Билльстрём: Турция скоро ратифицирует заявку королевства по НАТО

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Global Look Press

Власти Швеции позитивно оценивают перспективы рассмотрения заявки королевства на вступление в Североатлантический альянс в турецком парламенте, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём, передает Svenska Dagbladet. По его словам, обещания, сделанные Анкарой на саммите НАТО в Вильнюсе, все еще актуальны.

«У нас есть основания следить прежде всего за Турцией, поскольку в Венгрии [премьер-министр] Виктор Орбан заявил, что они не будут последними в [процессе] ратификации Швеции. Все говорит о том, что мы вплотную приблизились к началу ратификационного процесса, когда все наши документы будут переданы из канцелярии президента в Анкаре в парламент с тем, чтобы тот мог начать с ними работать», — отметил Билльстрём.

Он добавил, что одобрение заявки страны в НАТО в Турции, вероятно, сыграет в плюс отношениям двух государств. Билльстрём подчеркнул, что Анкара и Стокгольм, как минимум, улучшат контакты в области безопасности.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрия, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее в Турции призвали парламент отказать Швеции во вступлении в НАТО.

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