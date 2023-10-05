В Крыму считают, что Украина испугалась суда из-за водной блокады полуострова

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Киев опасается суда по водной блокаде полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Арбитражный суд Крыма в среду начал рассматривать иск об ущербе бюджету республики, нанесенному водной блокадой со стороны Украины в 2014 году. Тогда ущерб оценили примерно в 153 млрд рублей. Однако, если к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной сферы, то сумма ущерба может превысить 2 трлн рублей.

«Представители Украины испугались правды, которую им предъявят в Крыму, поэтому так и не явились на заседание... суда, несмотря на то что им направлялись уведомления о дате и месте проведения заседаний», — пояснил Трофимов.

До этого в Крыму подсчитали сумму ущерба от водной блокады. По информации главы крымского парламента Владимира Константинова, общий ущерб, причиненный Крыму водной блокадой со стороны Украины, уже превысил 4 трлн рублей.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.