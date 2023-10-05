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В Посольстве РФ в Анкаре заявили, что не получали приглашение на конференцию по Украине

Посольство РФ в Анкаре не получило приглашение на конференцию по Украине

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Depositphotos

Посольство России в Турции не получало информацию или приглашение на международную конференцию по вопросу урегулирования конфликта Украине, которая якобы должна пройти в Анкаре до конца октября. Об этом сообщает ТАСС.

В российском диппредставительстве отметили, что об этом информации пока не было.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в Анкаре готовится международная встреча по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что высшие должностные лица США, Евросоюза и России провели в Стамбуле тайные переговоры касательно конфликта в Нагорном Карабахе до начала в регионе антитеррористической операции Азербайджана. Встреча состоялась 17 сентября.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все было не так, как описывает газета.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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