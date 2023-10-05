Путин поручил изучить вопрос о регулировании цен на мазут для отопительного сезона

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о регулировании цен на мазут в преддверие отопительного сезона. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Глава государства поручил обеспечить за счет средств федерального бюджета софинансирование расходов на реализацию подготовительных мероприятий к отопительному сезону в тех субъектах и на тех территориях России, которые входят в арктическую зону, и при этом рассмотреть вопросы о компенсациях субъектам РФ расходов, связанных с ростом цен на мазут, поставляемый на теплоснабжение.

Правительству поручено сделать доклад до 15 октября 2023 года и до 1 февраля 2024 года.

Как сообщалось ранее, цены на газ в России будут расти ближайшие два года. Федеральная антимонопольная служба опубликовала проекты приказов, предусматривающих повышение цен на газ в июле 2024 года — на 8%. Аналогичную индексацию планируется провести и с 1 июля 2025-го.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.