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Путин поручил изучить вопрос о регулировании цен на мазут для отопительного сезона

Путин поручил решить вопрос с расходами в РФ на подготовку к отопительному сезону

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о регулировании цен на мазут в преддверие отопительного сезона. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Глава государства поручил обеспечить за счет средств федерального бюджета софинансирование расходов на реализацию подготовительных мероприятий к отопительному сезону в тех субъектах и на тех территориях России, которые входят в арктическую зону, и при этом рассмотреть вопросы о компенсациях субъектам РФ расходов, связанных с ростом цен на мазут, поставляемый на теплоснабжение.

Правительству поручено сделать доклад до 15 октября 2023 года и до 1 февраля 2024 года.

Как сообщалось ранее, цены на газ в России будут расти ближайшие два года. Федеральная антимонопольная служба опубликовала проекты приказов, предусматривающих повышение цен на газ в июле 2024 года — на 8%. Аналогичную индексацию планируется провести и с 1 июля 2025-го.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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