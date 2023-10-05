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Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения, отметив его заслуги

Путин отметил личный вклад Рахмона в упрочение союзничества РФ и Таджикистана

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, заявив о его личном вкладе в упрочение союзничества между Российской Федерацией и Таджикистаном и в наращивании связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», — отмечается в телеграмме.

Глава российского государства указал, что Рахмон заслуженно вызывает уважение у соотечественников. Кроме того, он имеет высокий авторитет за рубежом.

«Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах», — добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что был бы рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работе по вопросам российско-таджикских отношений. Путин пожелал Рахмону доброго здоровья, благополучия и успехов.

Также Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником.

Ранее Путин отметил красивое платье школьницы.

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