Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения, отметив его заслуги

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, заявив о его личном вкладе в упрочение союзничества между Российской Федерацией и Таджикистаном и в наращивании связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», — отмечается в телеграмме.

Глава российского государства указал, что Рахмон заслуженно вызывает уважение у соотечественников. Кроме того, он имеет высокий авторитет за рубежом.

«Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах», — добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что был бы рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работе по вопросам российско-таджикских отношений. Путин пожелал Рахмону доброго здоровья, благополучия и успехов.

Также Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником.

Ранее Путин отметил красивое платье школьницы.