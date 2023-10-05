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ГД рассмотрит поправки по повышению независимости и доступности выборов президента

Крашенинников: ГД рассмотрит поправки к положениям закона о выборах президента

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Госдуму внесен законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что, согласно действующему законодательству, выборы президента в РФ должны пройти в марте 2024 года. Совфед примет окончательное решение о дате проведения выборов в декабре 2023 года.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что не владеет информацией о начале президентской предвыборной кампании.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков заявлял, что готов принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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