ГД рассмотрит поправки по повышению независимости и доступности выборов президента

В Госдуму внесен законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что, согласно действующему законодательству, выборы президента в РФ должны пройти в марте 2024 года. Совфед примет окончательное решение о дате проведения выборов в декабре 2023 года.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что не владеет информацией о начале президентской предвыборной кампании.

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